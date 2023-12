A obra foi realizada em parceria com o Governo Federal. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

A quadra poliesportiva localizada no distrito de Bemposta, em Três Rios, foi entregue à população na última semana. Além disso, o distrito recebeu creche revitalizada, Unidade Básica de Saúde e vem passando por reformas nos últimos anos.

Para o prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio, o investimento na melhoria do distrito é um dever antigo que vem sendo cumprido. “Bemposta não poderia ter ficado por tantos anos sem a devida atenção. Nosso distrito é rico em belezas naturais, tem um povo acolhedor e merecedor de mais qualidade de vida, mais atenção. Nós já realizamos vários projetos na localidade, e estamos buscando parcerias para que ainda mais coisas sejam realizadas”, disse o chefe do executivo municipal.



A obra de reforma e cobertura da quadra poliesportiva de Bemposta, realizada pela Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação em parceria com o Governo Federal, foi entregue à população no dia 21 em uma cerimônia aberta à população.

O espaço de fomento ao esporte e ao lazer, que antes não era coberto, passou por uma renovação completa e conta, agora, com uma cobertura de qualidade, que vai possibilitar a utilização do local independentemente das condições climáticas. Um novo piso também foi construído, propiciando um ambiente ideal para a prática esportiva.



Para completar a revitalização da quadra poliesportiva, uma nova pintura foi realizada, novas traves, alambrados e gradis foram instalados, assim como iluminação em led, e uma tabela de basquete. Através de uma emenda impositiva do vereador Tonico Coelho, uma academia ao ar livre foi instalada ao lado do local, para incentivar ainda mais a população a praticar atividades físicas.



O distrito de Bemposta foi contemplado, através do Programa Mais Asfalto no Seu Bairro, com a pavimentação de mais de 8 mil metros quadrados de vias, com a criação de novas redes de drenagem urbanas e calçadas. Um novo sistema de tratamento de água também foi construído no local, pelo SAAETRI, colocando um fim à falta de abastecimento da localidade.