Prisão foi realizada por agentes da 108ª DP.Foto: PCERJ

Publicado 25/04/2024 13:06

Três Rios - A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante, na última segunda-feira (22), após ele furtar uma bolsa com dinheiro e o aparelho celular de uma mulher. De acordo com as investigações, a vítima participava de um grupo de oração em uma igreja na cidade.

Após tomarem conhecimento dos fatos, os agentes foram até o local e, após diligências, localizaram o autor. Com ele, parte dos pertences subtraídos foram recuperados. O criminoso foi conduzido à delegacia e, em seguida, ao sistema prisional.