Campanha se encerra neste mês.Foto: Mapa

Publicado 16/04/2024 12:08

Três Rios - A Secretaria de Agricultura , Pecuária e Desenvolvimento Rural de Três Rios está alertando os pecuaristas do município a respeito da última etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado do Rio de Janeiro. A campanha segue até o final deste mês.

O município avançou no Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Muito disso, em razão de ter instruído os pecuaristas sobre a importância da campanha, além de pontuar a necessidade de vacinar bovinos e bubalinos de todas as idades.



A secretaria ainda informou que as vacinas deverão ser compradas em casas agropecuárias cadastradas, além de ser aplcada na tábua do pescoço via subcutânea na dosagem de 2ml.



O pecuarista que não vacinar o seu rebanho estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente, podendo ser multado e ter a propriedade impedida para trânsito dos seus animais.



Para maiores informações, o produtor/pecuarista pode comparecer ao Núcleo de Defesa Agropecuária de Três Rios (NDA) na Rua Rita Cerqueira, 61, Centro, ou entrar em contato através do telefone (24)2251-5690.