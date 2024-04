Três Rios

Três Rios realiza Seminário Estadual Trilhando Caminhos

Encontro reuniu profissionais da educação de Três Rios, Sapucaia, Magé, São José do Vale do Rio Preto, Areal, Comendador Levy Gasparian, Guapimirim, Petrópolis e Teresópolis e contou com a participação da secretária de Estado, Roberta Barreto