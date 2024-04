Imposto também pode ser parcelado em até nove meses. - Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 13/04/2024 08:14

Três Rios - Na segunda-feia (15), se encerra o prazo para o pagamento dos carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). O prazo é válido para o contribuinte que optar pela taxa única, com 15% de desconto, e para quem optar por pagar parcelado em até nove meses.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, Finanças e Desenvolvimento Econômico, quem discordar do valor cobrado, pode solicitar revisão do cadastro para o exercício de 2024 até segunda-feira, dia 15. Após esta data, as revisões serão para o exercício seguinte.