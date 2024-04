Casos de dengue diminuíram no município. - Foto: Divulgação

Publicado 11/04/2024 06:52

Três Rios - A Secretaria de Saúde de Três Rios registrou uma queda do número de casos suspeitos de dengue nos últimos dias. A informação foi compartilhada na Sala de Situações, realizada na Prefeitura de Três Rios nesta quarta-feira, dia 10, onde se reuniram profissionais da saúde de diferentes setores. Além dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, também esteve presente um representante do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, unidade hospitalar referência para a região.

De acordo com a Coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental de Três Rios é importante que, apesar da diminuição dos casos, que os moradores mantenham os cuidados para prevenção do mosquito Aedes aegypti.

O carro fumacê retorna às ruas do Bairro da Vila Isabel e do Centro da cidade na próxima semana. “O município continua fazendo sua parte. Estamos monitorando os bairros que apresentam casos suspeitos; nossos agentes endêmicos estão nas ruas, visitando as residências. Inclusive, registramos nos últimos dias, algumas casas acumulando água de forma inapropriada e isso contribui para a formação de possíveis focos. Outra coisa que precisamos ponderar é: algumas cidades iniciarão as festas populares nos próximos meses, é importante que os moradores utilizem repelente e assim, evitem a dengue, zika ou chikungunya”, resumiu o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Saulo Paschoaletto.

O município de Três Rios acompanhou o Estado do Rio de Janeiro e decretou epidemia de dengue no início do mês. Até o último dia 04, foram notificados 2.681 casos suspeitos de dengue, 1.224 casos positivados e foi registrado um óbito pela doença.