Aquário Municipal Édson Médici. - Foto: Divulgação

Aquário Municipal Édson Médici.Foto: Divulgação

Publicado 05/04/2024 18:29

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, inaugurou nesta quinta-feira (04), o Aquário Municipal Édson Médici - Cheleco, no Parque Municipal, na margem direita do Rio Paraíba do Sul. A iniciativa é mais uma maneira de possibilitar ao trirriense um local e que ele possa, em meio a natureza, dispor de um local com várias possibilidades de viver uma experiência divertida e encantadora.

Para o secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Villa Verde, “o Aquário Edson Medici (Cheleco) é uma conquista entre tantas outras nestes três anos. Onde a equipe da secretaria tem conquistado várias premiações de âmbito estadual e nacional a partir do trabalho de defesa e preservação do meio ambiente”, finalizou o secretário.



O prefeito Joacir Barbaglio pontuou que o local que antes estava abandonado e motivo de insegurança para os que passavam por aquele local, hoje estava presenciando o que foi a retomada do endereço como uma extensão da casa de cada trirriense:

“Independente da quantidade de coisas que podemos ter ou fazer, é importante valorizar cada conquista que podemos entregar ao cidadão. Não temos o maior Horto do mundo, nem moramos na maior cidade do planeta. Mas poucas cidades têm um local em que podemos desfrutar da natureza com o capricho e o carinho com o qual este local foi, e está sendo tratado. Obrigado Thiago. Obrigado ao Cheleco e a família por ter nos ensinado o valor de cuidar do meio ambiente”.



Com a presença de vários representantes do Legislativo trirriense, coube ao vereador, Gustavo Carvalho, representar todos os outros: “O dia de hoje é importante para que possamos deixar um legado como aquele que o Cheleco deixou. Homenagens como a de hoje sinalizam o respeito pela nossa história”.



O Aquário Municipal Edson Medici - Cheleco vai ser mais uma atração onde já existe toda uma infraestrutura com anfiteatro, palco ao ar livre, pista de caminhada, brinquedos, banheiros, local para piquenique, estufa de mudas, tudo num ambiente seguro e limpo.