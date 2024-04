45 profissionais foram convocados. - Foto: Divulgação

Publicado 04/04/2024 21:39

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios iniciou, nesta semana, a convocação dos aprovados do concurso público realizado em fevereiro deste ano. Nesta primeira etapa, foram convocados 45 aprovados, todos profissionais da área da educação.



Os convocados devem comparecer à Secretaria de Administração e Recursos Humanos, que fica na Praça São Sebastião, nº 81, no Centro da cidade, das 12h às 16h – entre os dias 08 e 12 de abril para apresentar documentação necessária: 01 foto 3x4 recente; carteira de trabalho (cópia da página com a foto e o verso com os dados); carteira de identidade; Cadastro de Pessoa Física (CPF); título de eleitor; certificado de reservista; cadastro do PIS/ PASEP – Caixa Econômica Federal/Banco do Brasil; certidão de nascimento/casamento; comprovante de residência atualizado; comprovante de escolaridade e a última declaração de Imposto de Renda (completa).



Também é necessário apresentar o registro no Conselho quando for o caso, com a anuidade paga; comprovante de antecedentes criminais; conta no Banco Itaú; e quem possuir filhos menores de 21 anos, deve apresentar também a certidão de nascimento e CPF; certidão de crimes eleitorais; certidão de quitação eleitoral e assinar o termo de posse.



“É importante que o profissional confira toda documentação antes de procurar a Secretaria de Administração. Não será aceito documentação parcial, a lista precisa estar completa. Esse é um momento importante para os convocados e é um momento importante também para o Poder Executivo. É uma convocação célere, onde iniciamos o chamamento com menos de 40 dias após aplicação das provas. Daqui a pouco, vamos pra segunda etapa”, resumiu o secretário de Administração e Recursos Humanos, Ricardo Webster.

Foram convocados: quatro secretários de escola, dois supervisores de educação, dois professores de educação física, cinco professores de português, um professor de artes, dois professores de ciências, dois professores de geografia, dois professores de história, dois professores de inglês, três professores de matemática e 20 professores docente I.