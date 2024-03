Rua B, no Santa Therezinha. - Foto: Divulgação/PMTR

Rua B, no Santa Therezinha.Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 25/03/2024 23:10

Três Rios - Nesta quinta-feira (21), as equipes da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Habitação finalizaram a pavimentação da Rua B, no bairro Santa Therezinha. A localidade, que inicialmente passou pelo processo de limpeza e regularização, e pela construção de meios-fios e sarjetas in loco – com a utilização de uma extrusora –, foi pavimentada em concreto usinado.

“Essa é mais uma das mais de 100 ruas que já conseguimos atender, levando essa infraestrutura tão necessária que é a pavimentação. Nossa intenção é, até o final deste ano, conseguir chegar a mais 100 ruas e proporcionar esse ir e vir mais digno e facilitado para nossa população”, disse Joacir Barbaglio – o Joa –, prefeito de Três Rios.

Além da Rua B, onde foram pavimentados mais 3 mil metros quadrados via, outros seis logradouros do bairro Santa Terezinha já passaram por intervenções estruturais. As ruas Santa Terezinha e Bahia foram pavimentadas em asfalto, assim como a Travessa Murilo e a Servidão Regina Kalil de Souza. Trechos das ruas Paraná e Rio Grande do Sul também passaram pelo processo de implementação asfáltica.

“O trabalho na Rua B está finalizado, mas ainda continuamos no bairro. Nas próximas semanas, estaremos em ação na Rua C, dando início a preparação para pavimentação. Em breve, as ruas Amazonas, Rio de Janeiro, Sergipe e Macaé também serão atendidas pelo maior programa de infraestrutura da história da nossa cidade”, informou o secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro.