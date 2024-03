Carro fumacê em Três Rios. - Foto: Divulgação

Publicado 21/03/2024 14:45

Três Rios - O combate ao Aedes Aegypti segue em Três Rios. O carro fumacê segue percorrendo as localidas mais afetadas pela dengue no município. Na parte da manhã, o carro percorre as localidades das 5h30 às 08h30, na parte da tarde, das 16h às 19h. É importante que as janelas e portas estejam abertas e que sejam retirados os alimentos dos animais de estimação do alcance.

De acordo com o último levantamento, Três Rios contabilizou 2.455 casos suspeitos de dengue, sendo 1.061 casos confirmados e um óbito até o dia 17 de março. Os bairros que apresentaram maiores números de casos, nas últimas semanas, foram: Vila Isabel, Centro, Cantagalo e Monte Castelo.



Além das visitas domiciliares – importante estratégia para a conscientização dos moradores – a equipe também está realizando ações de fiscalização, juntamente com os fiscais da Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança. E as oficinas de repelente alternativo, bate-papos e palestras, auxiliam na sensibilização das crianças e jovens nas escolas.