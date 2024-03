Obras estão na reta final. - Foto: Divulgação/PMTR

Obras estão na reta final.Foto: Divulgação/PMTR

Publicado 15/03/2024 15:36 | Atualizado 15/03/2024 15:54

Três Rios - As obras de construção das galerias de águas pluviais 1 e 2, elaboradas para resolver o problema crônico de alagamento na Avenida Zoelo Sola, estão próximas do fim. Para garantir mais celeridade ao árduo processo de escavação e instalação das grandes aduelas de concreto, o contingente de trabalho foi aumentado e as intervenções estão acontecendo em dois turnos.

A Galeria de Águas Pluviais 1, que compreende o trecho entre a Rodoviária Nova e a Travessa Sebastiana de Alcântara, já se encontra, praticamente, concluída. Atualmente, o trabalho no local está concentrado na ligação dos bueiros e caixas-ralos já existentes à nova rede de manilhamento, na via sentido Triângulo.

Já as escavações para a Galeria de Águas Pluviais 2 seguem em ritmo acelerado, com a utilização de maquinário especializado, como a máquina de corte a fio diamantado, que possibilita o rompimento de rochas na horizontal, facilitando sua retirada. Para a conclusão desta etapa, que abrange cerca de 900 metros de rede de drenagem urbana, restam menos de 200 metros de escavação. A GAP 2 irá receber o fluxo de água vindo da Vila Isabel, passando ao lado da Construmil, percorrendo a avenida e desembocando no rio Paraíba do Sul, atrás da Praça do Triângulo.

Juntos das obras estruturais de drenagem, a Avenida Zoelo Sola também está passando por uma revitalização completa, que inclui a pavimentação das ruas do entorno e da própria avenida, além da construção de novas calçadas de acordo com as normas de acessibilidade, a instalação de novos pontos de ônibus, iluminação e paisagismo totalmente renovados.

“As obras têm progredido bem, estamos cada dia mais perto da finalização. Em breve veremos os resultados no desenvolvimento socioeconômico da região, na valorização do entorno e na melhoria na qualidade de vida da nossa população, que há tantos anos sofre com os alagamentos nesse ponto da cidade”, disse o secretário municipal de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro.