Trabalho de conscientização foi realizado no Ciep 456.Foto: Divulgação/PMTR

Três Rios - A Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental de Três Rios iniciou o trabalho de conscientização contra a dengue, nas escolas estaduais da cidade. Nesta quinta-feira (07), a equipe esteve no Ciep 456 Professor Marcos Dutra, no Cantagalo, e realizou várias atividades com os alunos do Ensino Fundamental e Médio, do período matutino.

Através do projeto “Diga não ao mosquito genocida: dengue mata!”, elaborado pelos alunos da turma 3001, a equipe desenvolveu palestras, concurso de desenho, oficina de produção de repelente alternativo e esclarecimento de muitas dúvidas dos estudantes.

"A parceria entre a educação e a saúde fortalece as ações de combate à dengue e preparam os jovens para os desafios diários. E neste momento é importante que todos estejam envolvidos para reduzir a transmissão da dengue pelo mosquito Aedes aegypti", resumiu o coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental de Três Rios, Saulo Paschoaletto.