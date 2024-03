Competição terá adolescentes de várias idades - Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2024 15:01

Três Rios - Neste final de semana, a Secretaria de Esportes e Lazer de Três Rios vai realizar a Copa 3 Rios Basketball 2024. Os jogos serão realizados no Ciep do Morro Áureo, no Centro, e a entrada é gratuita. Além das equipes Sub-16 e Sub-17, os menores de 15 anos participarão de um campeonato interno, realizado na sexta-feira.

Atualmente, cerca de 140 alunos participam das aulas de basquete realizadas pela Secretaria de Esporte e Lazer. Alguns, já levam o nome do município para campeonatos importantes, como LBS e Copa Serrana.

Confira a programação da Copa 3 Rios Basketball:



Dia 08



17h: Mini basquete e iniciantes – até 15 anos





Dia 09: Sub-16



09h – TR x PBF/JF



10h – UFJF x ABF/Valença



12h – Disputa do 3° lugar



13h – Final





Dia 10: Sub-18



09h – TR x PBF/JF



10h – UFJF x ABF/Valença



12h – Disputa do 3° lugar



13h – Final