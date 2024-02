Casos de dengue seguem aumentando no município. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 29/02/2024 14:38

Três Rios - A primeira morte por dengue em Três Rios foi confirmada. O óbito ocorreu no dia 24 de janeiro e a paciente, que se trata de uma idosa de 89 anos com comorbidades, ficou internada em Volta Redonda, mas não resistiu.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a Unidade de Pronto Atendimento, na última segunda-feira (26), foram realizados 532 atendimento médicos, com 300 pessoas passando pela sala de hidratação e recebendo hidratação venosa e exame para controle dos sintomas de dengue.

No total, foram realizados 696 exames laboratoriais. Segundo o último relatório da Vigilância Sanitária, o município teve 1.705 casos notificados, 735 casos confirmados de dengue e 20 casos confirmados de covid.



Neste período mais crítico, a Secretaria de Saúde aumentou o quadro de Médicos da clínica médica, com o objetivo de atender as demandas além dos casos suspeitos de dengue ou covid. A UPA Três Rios atende também moradores de Paraíba do Sul, Sapucaia, Areal, Comendador Levy Gasparian e Chiador, em Minas Gerais.