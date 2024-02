Três Rios tem a gasolina mais cara do estado. - Fernando Frazão/Agência Brasil

Publicado 28/02/2024 15:39

Três Rios - A gasolina comum mais cara comercializada no estado do Rio de Janeiro é a de Três Rios. Nos postos, o litro do combustível é revendido, em média, a R$ 6,41, com os valores variando entre R$ 6,39 e R$ 6,49. O segundo lugar com a gasolina mais cara é Petrópolis, com média de R$ 6,34.

De acordo com levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), na gasolina aditivada, vendida em média a R$ 6,44, a cidade fica atrás apenas de Angra dos Reis na lista de maiores valores cobrados.

No etanol, a exemplo da gasolina aditivada, o município também tem o segundo valor mais alto, vendendo o litro do combustível, em média, a R$ 4,91. Petrópolis tem o litro mais caro, com R$ 4,93.