Visita foi realizada na última sexta-feira. - Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Três Rios

Publicado 26/02/2024 15:09

Três Rios - O secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Bernardo Goytacazes, realizou juntamente com representantes do Instituto João e Maria Backheuser, uma visita aos alunos das séries iniciais das Escolas Municipal Jovina de Figueiredo Salles, no Cantagalo, e Samir Nasser, na Vila Isabel. A visita foi feita na última sexta-feira (23).

O material complementar de apoio foi entregue aos alunos e já está sendo explorado pelos professores. O Programa Ler do Saber é um trabalho complementar que vai facilitar a alfabetização dos alunos da Rede Municipal de Ensino. “O Instituto João e Maria é uma instituição sem fins lucrativos, criado em 2007, que acredita no papel da educação e esta parceria será um trabalho complementar que vai facilitar o processo de alfabetização dos nossos alunos. Estamos vendo a mudança acontecer e no final do ano letivo, teremos nossos alunos lendo e escrevendo com maestria”, disse o secretário de Educação, Bernardo Goytacazes.

O trabalho complementar será voltado para alunos da pré-escola, 1º e 2º ano do Ensino Fundamental. “É bonito ver o brilho nos olhos dos alunos durante a utilização do material complementar. Certamente que o projeto será um sucesso e nós, do Instituto, estamos felizes com essa parceria”, resumiu a diretora executiva do Instituto João e Maria Backheuser, Teresa Pontual.