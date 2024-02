Carnê pode ser obtido no site da prefeitura. - Foto: Reprodução

Publicado 21/02/2024 10:29

Três Rios - Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2024, já estão disponíveis no Os carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2024, já estão disponíveis no site da Prefeitura de Três Rios . Para ter acesso ao documento, o contribuinte precisa informar o número da inscrição mobiliária – disponível nos carnês anteriores.

Como nos anos anteriores, o contribuinte tem duas opções de pagamento: integral, com desconto de 15%, e parcelado, dividido em até nove meses. As duas alternativas tem vencimento no dia 15 de abril.

Quem discordar do valor cobrado, pode solicitar revisão do cadastro para o exercício de 2024 até o dia 15 de abril. Após esta data, as revisões serão para o exercício seguinte.