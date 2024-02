Desfile foi realizado após ter sido adiado por conta das chuvas do meio de semana. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Desfile foi realizado após ter sido adiado por conta das chuvas do meio de semana.Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 19/02/2024 17:28

Três Rios - Neste domingo (18), as escolas de samba de Três Rios desfilaram e fecharam o Carnaval no município. Apesar da chuva durante o desfile de algumas escolas, o espetáculo ocorreu e deixou arquibancadas e ruas lotadas.

Dando um show de brilho, luz, alegria, garra e dedicação, estiveram na avenida: Sonhos de Mixyricka, Independente de Vila Isabel, Bambas do Ritmo, Independente do Triângulo e Bom das Bocas.



“Fechamos o Carnaval 2024 com chave de ouro. Tivemos shows de qualidade e com público recorde. O 38º Batalhão da Polícia Militar estimou um público superior a 300 mil pessoas. Nosso setor hoteleiro chegou perto dos 90% da ocupação, segundo a Secretaria de Estado de Turismo; os restaurantes e lanchonetes com movimentação acima do normal; comércio aquecido. Ou seja, o Carnaval foi um sucesso e os desfiles foram lindos. Um trabalho maravilhoso das agremiações, de toda equipe envolvida. Estão todos de parabéns”, disse o prefeito Joa.



Passado o desfile, as arquibancadas começaram a ser desmontadas nesta segunda-feira (19). O trânsito – que foi deslocado para a Avenida Alberto Lavinas (Beira-Rio) – retorna para a Avenida Condessa do Rio Novo e a linhas dos transportes coletivos também.



Apesar de não ter desfile das campeãs, devido o atraso do calendário oficial, ocasionado pela chuva que atingiu a cidade na última terça-feira a apuração será na próxima quinta-feira, a partir das 17h, no Clube Independência, no Centro.