Cantor fez show cantando seus sucessos. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 12/02/2024 11:05 | Atualizado 12/02/2024 11:17

Três Rios - No segundo show do Carnaval 2024 em Três Rios, na última quinta-feira (8), o cantor Dilsinho levou 30 mil pessoas para a Avenida Condessa do Rio Novo. Com músicas do seu repertório de sucesso, como "Diferentão", "Não vai embora", "Baby me atende", "Mensagem apagada", "Refém", "Pouco a pouco", dentre outras, o cantor agitou Três Rios.

O segundo dia de festividade superou as expectativas da Secretaria de Cultura e da Economia. Em Três Rios, além de toda cadeia produtiva que envolve as escolas de samba e estrutura do Carnaval – o comércio varejista, setor hoteleiro e também de bares e restaurantes – comemoram com números positivos.

Segundo a Confederação Nacional de Comércio e Bens de Consumo (CNC), o Brasil vai movimentar mais de R$ 9 bilhões no Carnaval, sendo, R$ 5 bilhões somente no estado do Rio de Janeiro. Segundo Júlio César de Freitas, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Rios (Sicomércio), houve um aumento significativo das vendas neste período.

Três Rios tem programação até o dia 17 de fevereiro. Confira:

Segunda-feira (dia 12): Diogo Nogueira – 23h

Terça-feira (dia 13): Desfile das escolas de samba – 20h

• GRES Sonhos de Mixyricka

• GRES Mocidade Independente de Vila Isabel

• GRES Bambas do Ritmo

• GRES Independente do Triângulo

• GRES Bom das Bocas

Quinta-feira (15): Apuração no Clube Entrerriense – 15h

Sábado (dia 17): Desfile das campeãs das escolas de samba – 20h

A expectativa é que a cidade receba cerca de 250 mil pessoas nestes dias.