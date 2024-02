Altos valores chamaram atenção. - Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Publicado 01/02/2024 18:11 | Atualizado 01/02/2024 18:12

Três Rios - No início de janeiro, após processo licitatório, a Prefeitura de Três Rios fechou com uma empresa para prestar os serviços de instalação, acompanhamento e manutenção do videomonitoramento eletrônico do município. O acordo válido por 12 meses irá custar, R$ 8,84 milhões aos cofres públicos, sendo que a mesma empresa prestava os mesmos serviços anteriormente pelo preço de R$ 720 mil.

O aumento de 1128% no valor veio após um processo licitatório com cinco pedidos de impugnação, sendo um aprovado parcialmente e quatro com provimento negado. Além disso, quatro editais retificados e uma errata do edital foram publicados.

A empresa contratada para ser a responsável pelo serviço após ter sido aprovada na licitação foi a que apresentou o menor valor global, além de ter passado na prova de conceito realizada.