Ações vêm sendo realizadas no combate ao mosquito. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Três Rios - Os casos de dengue e possíveis focos do mosquito transmissor estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde de Três Rios. Um trabalho de conscientização nos bairros vem sendo realizado no município, além das ações de combate, como os carros fumacê e UBV. Apenas nos oito primeiros dias do ano, foram feitas 28 notificações de casos suspeitos.

Uma preocupação da Secretaria de Saúde passa pelas gestantes. Além do acompanhamento pré-natal, a orientação é que, em qualquer sintoma da dengue – febre alta, enjoo e vômito, dor de cabeça e no fundo dos olhos, manchas vermelhas pela pele, mal-estar e cansaço extremo, dor abdominal ou por todo corpo – a gestante procure a Unidade Básica de Saúde ou a Saúde da Mulher, onde realiza o acompanhamento mensal.



O mosquito aedes aegypti responsável por transmitir a dengue, também transmite a chikungunya e o zika vírus – este último, pode gerar complicações neurológicas no feto, como a microcefalia, que é uma malformação congênita em que o cérebro do bebê não se desenvolve de maneira adequada.