Mais de 170 embalagens foram apreendidas - Foto: Divulgação/38° BPM

Mais de 170 embalagens foram apreendidasFoto: Divulgação/38° BPM

Publicado 05/01/2024 12:59 | Atualizado 05/01/2024 13:00

Três Rios - Policiais militares do 38º BPM apreenderam drogas no bairro Morada do Sol durante a tarde de quinta-feira (4). A ação ocorreu após denúncia de que entorpecentes estariam escondidos no local.

Na verificação à denúncia, os agentes encontraram 177 embalagens de cocaína, uma balança de precisão e material para endolação. O suspeito de ter escondido a carga de drogas foi encontrado e levado para a 108ª DP, onde prestou depoimento e foi liberado. O caso segue com a Polícia Civil.