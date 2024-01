Moradias ficarão próximas a outro conjunto habitacional já existente. - Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Três Rios

Publicado 03/01/2024 13:06

A Prefeitura de Três Rios anunciou que irá construir 200 unidades habitacionais, através do programa Habita+. O Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social e a Prefeitura foi publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no último dia 28. O termo trata das primeiras etapas para contratação, por meio de licitação, de uma empresa especializada para a elaboração do projeto executivo e da execução das obras.



As novas casas populares serão construídas no bairro Barros Franco, em um terreno que foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Três Rios, na Rua Sebastião Barbosa, próximo ao local onde hoje já existe um conjunto habitacional.



Por se tratarem de habitações de interesse social, as moradias serão destinadas a famílias que residem em área de risco geológico ou em locais insalubres, assim como famílias que foram desabrigadas por eventos climáticos e/ou estejam em situação de vulnerabilidade social.