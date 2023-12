Algumas ruas precisarão ser fechadas para a festa. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Algumas ruas precisarão ser fechadas para a festa.Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

A Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Cultura e Turismo, está finalizando os preparativos para o Réveillon 2024. A festa de virada do ano será com muito sertanejo e pagode na Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas (Beira-Rio).

A partir das 22h, terá show de Wender Santos e Ousa Samba. E à meia-noite, teremos queima de fogos, sem estampido, conforme rege a Lei 4.754/21 que proíbe o manuseio a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifícios, assim como artefatos pirotécnicos rojões e explosivos com estampidos.

Logo após a queima de fogos, terá o 47º desfile do tradicional Bloco Carnavalesco Unidos da Barão. Neste ano o homenageado será o radialista Vauzinho, um importante comunicador da região, que faleceu no meio do ano. A concentração será no F@cybar, a partir das 21h, com bateria e intérpretes do Grêmio Recreativo Bom das Bocas – campeã do Carnaval 2023.

A Guarda Civil Municipal e o 38º Batalhão de Polícia Militar montaram um esquema de segurança reforçado, tanto no local do evento — que terá acesso controlado, com revista — quanto no entorno. Importante frisar que, segundo orientação da Secretaria de Ordem Públicas e Políticas de Segurança, está proibida a venda de bebidas em garrafas de vidro (copos, copos e similares), durante a realização do evento.

Algumas ruas serão fechadas totalmente ou parcialmente, no próximo domingo (dia 31):

Fechamento total:

- Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas x Marechal Deodoro

- Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas x 7 de Setembro

- Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas x Duque de Caxias

- Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas (rotatória da Ponte do Sesi), sentido Rodoviária Nova

Fechamento parcial:

- Avenida Prefeito Alberto da Silva Lavinas x Rua Presidente Vargas (desvio de veículos maiores)

- Osvaldo Cruz x Marechal Deodoro

- Duque de Caxias x Marechal Deodoro

- Duque de Caxias x Carvalho Lima

Fechamento da ponte do Sesi, para queima dos fogos de 23h45 às 00h20

- Rotatória Beira Rio x Isaltino Silveira

- Rotatória do Horto Municipal