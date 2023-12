As obras no local foram retomadas neste ano. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 29/12/2023 13:38

A Prefeitura de Três Rios, através de uma parceria entre as secretarias municipais de Obras, Infraestrutura e Habitação, Assistência Social e Direitos Humanos e também de Esporte e Lazer entrega, nesta sexta-feira (29), a primeira etapa da reforma da Praça Arsonval Macedo – a Praça de Esportes e da Cultura (PEC) –, no bairro Vila Isabel.

Sendo importante para o desenvolvimento social e cultural da população, o ambiente plural de fomento ao esporte, lazer e bem-estar, também é o endereço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Posto de Saúde da Família do maior bairro da cidade.



Para o prefeito de Três Rios, a reabertura da Praça Arsonval Macedo é a concretização de um sonho não só dele, mas de toda população trirriense. “Nossa gente ficou sem acesso a essa praça por muitos anos. Poder devolvê-la para os braços do povo é uma realização e tanto! A praça está linda, pronta para receber todos os moradores e amigos da Vila Isabel”, disse Joacir Barbaglio, o Joa.

A entrega desta primeira parte, correspondente a área externa da praça, contempla a reforma e cobertura lateral da quadra de esportes, a revitalização do piso da pista de skate, a instalação de um playground de cerca de 300 metros quadrados, sendo o primeiro da região com brinquedo adaptado, voltado para crianças com deficiências físicas.



Completando a revitalização do local, a rede elétrica passou por uma readequação e novos pontos de iluminação em led foram instalados, uma nova pintura foi realizada, um bicicletário foi acrescentado ao ambiente, que conta, ainda, com um novo paisagismo, mobiliários urbanos e pisos táteis de alerta e direcionamento.



A festa da entrega da praça tem início previsto para às 18h, com a participação da bateria da Mocidade Independente de Vila Isabel, da Corporação Musical Pref. Samir Nasser, além de apresentações de dança e esporte com a presença de projetos sociais do município.

Próxima fase

A próxima etapa da reforma a ser entregue será a área interna da Praça Arsonval Macedo. As edificações já existentes no local, que irão abrigar uma biblioteca municipal, um telecentro informatizado, um cine-teatro e banheiros públicos, já se encontram em fase de acabamentos.



“Muito em breve teremos o prazer, também, de entregar à nossa população os prédios reformados e climatizados, equipados com computadores e livros novos, todo o mobiliário necessário e acesso à internet, para que nossos jovens tenham mais um espaço para buscar conhecimento”, concluiu o prefeito Joa.