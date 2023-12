Polícia Civil realizou a prisão dos homens. - Foto: Divulgação/Pcerj

Publicado 31/12/2023 17:05

Nesta semana, policiais da 108ª DP, em Três Rios, realizaram prisões de dois homens pelo crime de tráfico de drogas, em ações distintas. Um deles foi flagrado portando drogas, enquanto o outro tinha um mandado de prisão em aberto.

Na primeira ação, ocorrida na quarta-feira (27), um homem foi detido no bairro de Cariri, após ação de inteligência, sendo autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com os agentes, o indivíduo estava na posse de vários sacolés com maconha e pinos de cocaína. Em sua residência, foram encontradas cerca de 600 etiquetas com inscrições alusivas à uma organização criminosa que atua no tráfico de drogas.

A outra prisão ocorreu na quinta-feira (28), em cumprimento a um mandado de prisão condenatória. O homem que havia sido flagrado em 2021 portando cocaína tinha sido preso em flagrante pela polícia. Desta vez, com uma condenação a quatro anos de reclusão pelo delito, voltou a ser procurado, sendo encontrado no centro da cidade.