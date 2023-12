Guarda viajava com sua esposa e filha no carro, além do condutor, que é agente penitenciário. - Foto: Reprodução

Publicado 31/12/2023 17:41

O guarda civil municipal de Belo Horizonte, Flávio Batista de Araújo, de 37 anos, morreu durante uma tentativa de assalto a um carro na madrugada deste sábado (30), em Três Rios. O crime ocorreu no bairro Moura Brasil, no entroncamento da BR-040 com a BR-393.

De acordo com a Polícia Militar, o guarda era passageiro de um automóvel no momento. O motorista reduziu a velocidade do carro ao avistar um para-choque de caminhão na pista. Nisso, um homem armado tentou entrar na frente do veículo e anunciar o assalto. Após isso, o motorista acelerou e o criminoso fez disparos que atingiram o guarda municipal.

O motorista seguiu com o carro até a base da concessionária que administra a rodovia, em busca de socorro. Apesar disso, Flávio não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado na 108ª DP como latrocínio e está sendo investigado. Até o momento, a polícia prendeu dois acusados de participar do crime, sendo, um deles, menor de idade. Um outro possível envolvido segue sendo procurado.

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, em nota, lamentou a morte de Flávio e se solidarizou com amigos e familiares.