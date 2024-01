Participaram do encontro semanal, representantes da Secretaria Municipal de Saúde, do Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, da Secretaria de Drenagem Urbana e Conservação e da Secretaria de Comunicação. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 05/01/2024 12:21 | Atualizado 05/01/2024 12:22

Três Rios - A Secretária de Saúde está monitorando os casos e planejando ações contra a dengue no município. Durante o período de chuvas, onde há maior possibilidade de formação de focos de dengue e a proliferação do mosquito transmissor da doença, profissionais da saúde irão se reunir semanalmente com representantes das secretarias de apoio para monitorar os casos.

De acordo com a Vigilância Ambiental de Três Rios, até dezembro de 2023, 1.049 casos suspeitos de dengue foram registrados, com 296 confirmados, além de duas confirmações para chikungunya.

"É importante que toda população esteja atenta, fiscalize os vasos de plantas, pneus, dentre outros possíveis recipientes que podem acumular água. Nós estamos fazendo a nossa parte com o cronograma de carro fumacê e com carro UBV", resumiu o coordenador da Vigilância, Saulo Paschoaletto, acrescentando que o município não tem caso suspeito de zika, nem de febre amarela.

Neste ano, a Secretaria de Saúde escolheu mudar a dinâmica de trabalho e irá setorizar as ações por bairro.