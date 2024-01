Alvo são crianças de seis meses a quatro anos e 11 meses - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Alvo são crianças de seis meses a quatro anos e 11 mesesFoto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 04/01/2024 20:17 | Atualizado 04/01/2024 20:26

Três Rios - Após uma determinação do Ministério da Saúde incluir a vacinação contra covid-19 no calendário nacional de imunização infantil, a Prefeitura de Três Rios, através da Secretaria de Saúde, resolveu seguir o determinado e incluir no calendário municipal.

A vacinação será realizada no Posto Central, localizado na Rua da Maçonaria, às sextas-feiras, das 07h às 16h. A vacina é destinada para crianças de seis meses a quatro anos e 11 meses. A recomendação é aplicar a primeira dose aos seis meses de idade, a segunda aos sete meses e a terceira aos nove.



Todas as crianças da faixa etária não vacinadas ou com doses em atraso poderão completar o esquema de três doses seguindo o intervalo recomendado de quatro semanas entre a primeira e a segunda dose e oito semanas entre a segunda e a terceira.



As demais vacinas do calendário podem ser feitas nas unidades básicas de saúde, durante o horário de funcionamento das UBSs (exceto triviral e febre amarela).