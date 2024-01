População tem papel importante para manter os bueiros limpos. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

População tem papel importante para manter os bueiros limpos.Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 05/01/2024 12:35 | Atualizado 05/01/2024 12:46

Três Rios - Nesta semana, no Cantagalo, a Secretaria Municipal de Drenagem Urbana e Conservação, está realizando a desobstrução dos bueiros da Rua Isaltino Silveira. O objetivo é facilitar o escoamento da água nos períodos chuvosos para que alagamentos sejam evitados. Nos últimos dois meses, mais de 200 bueiros foram desobstruídos no Centro e nos bairros.

"Juntamente com a equipe operacional, que conta com o apoio de um caminhão de sucção, estamos realizando inúmeras ações de desobstrução de bueiros. Estamos atuando, não só em locais solicitados pela população, mas também seguindo um cronograma de ações com o intuito de alcançar todas as localidades da cidade", disse o secretário de Drenagem Urbana, Anderson Antônio da Silva, o Professor Andinho.



As ações são contínuas, desde a criação da Secretaria de Drenagem Urbana e Conservação, em agosto de 2021.

"Manter os bueiros limpos e desobstruídos é uma maneira de evitar transtornos nos períodos das chuvas. E é importante que a população tenha consciência disso. É necessário que todos saibam que lugar do lixo é no lixo. Nosso serviço de coleta funciona diariamente, então é importante que os resíduos não sejam jogados nos bueiros", alertou o secretário.