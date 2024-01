Matrículas serão abertas no dia 29. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Matrículas serão abertas no dia 29.Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 06/01/2024 14:06 | Atualizado 06/01/2024 14:08

Três Rios - No dia 29 de janeiro, serão abertas as matrículas para a Rede Municipal de Ensino pela Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. A orientação é que pais ou responsáveis compareçam à unidade escolar mais próxima de suas residências, para sanar duvidas e realizar a matrícula do aluno.

Estão abertas vagas para o ensino regular (do Jardim ao 9º ano do Ensino Fundamental) e EJA (Educação de Jovens e Adultos).



As equipes estarão nas escolas das 8h às 17h. Para realização da matrícula, serão necessários os seguintes documentos dos alunos: certidão de nascimento, CPF, cartão de vacina, cartão do NIS, atestado de saúde, tipagem sanguínea e duas fotos 3X4; dos responsáveis: RG, CPF e comprovante de residência.



As aulas estão previstas para serem iniciadas no dia 05 de fevereiro.