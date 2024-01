Processo eleitoral foi o maior da história do município para o Conselho Tutelar. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Processo eleitoral foi o maior da história do município para o Conselho Tutelar.Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 11/01/2024 14:12

Três Rios - Nessa quarta-feira (10), tomaram posse os novos conselheiros tutelares de Três Rios. A cerimônia foi realizada na sede do Ministério Público. O processo eleitoral que culminou na eleição dos cinco conselheiros foi o maior da história do município, com 32 candidatos e 2.796 votos válidos.

Assumiram o cargo os conselheiros Fabiana Piazzi, Ângelo Gustavo, Luana Galvão, Nathan Agostinho e Rosemar Kalil. Todos irão atuar na nova sede do conselho, inaugurada no último ano, na Rua Quinze de Novembro, no Centro.



“Desejamos sucesso aos novos conselheiros. Que desempenhem com amor e dedicação o seu importante papel na defesa e garantia dos direitos da população infantojuvenil”, disse Pedro Brasil, secretário de Assistência Social e Direitos Humanos