Todos os participantes irão receber medalhas. - Foto: Divulgação/prefeitura de Três Rios

Todos os participantes irão receber medalhas.Foto: Divulgação/prefeitura de Três Rios

Publicado 10/01/2024 19:18 | Atualizado 10/01/2024 19:20

Três Rios - Nesta quinta-feira (11), começam as inscrições para a Corrida de São Sebastião. Para participar, basta ter mais de 16 anos e as inscrições devem ser feitas até o dia 18 na Secretaria de Esportes no Nesta quinta-feira (11), começam as inscrições para a Corrida de São Sebastião. Para participar, basta ter mais de 16 anos e as inscrições devem ser feitas até o dia 18 na Secretaria de Esportes no site , levando um quilo de alimento não perecível.

Assim como em 2023, os três primeiros colocados irão receber uma premiação especial, tanto no feminino quanto no masculino. O primeiro lugar receberá R$ 500, o segundo colocado R$ 300 e o terceiro lugar R$ 200. Além disso, todos os participantes irão ganhar medalha.

A corrida será realizada no dia 21 de janeiro, com largada prevista para 08h30, na Rua Celso da Silva Reis (ao lado do Fórum), no Bairro Nova Niterói.