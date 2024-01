Trabalho segue sendo realizado na lagoa. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 09/01/2024 12:48 | Atualizado 09/01/2024 12:49

Três Rios - O trabalho de desassoreamento da Lagoa do América, no Purys, segue sendo realizado em Três Rios. Desde novembro de 2023, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, aproximadamente 672 caminhões de material já foram retirados do local, totalizando um volume de 8.064m³.

O trabalho é realizado pela Prefeitura de Três Rios, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), e tem o objetivo de aumentar a capacidade de captação de água da lagoa para diminuir a quantidade que chega aos bairros adjacentes e ao Centro em dias de chuvas fortes.

A operação conta com 11 funcionários, três máquinas de grande porte (anfíbia, escavadeira de alto alcance e trator esteira), quatro caminhões truck, um caminhão de abastecimento e uma picape.