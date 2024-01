Parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente e Drenagem Urbana com Governo do Estado visa garantir segurança ambiental e qualidade de vida à população trirriense - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Parceria entre as Secretarias de Meio Ambiente e Drenagem Urbana com Governo do Estado visa garantir segurança ambiental e qualidade de vida à população trirriense Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 12/01/2024 10:51 | Atualizado 12/01/2024 11:02

Três Rios - Na próxima semana, será iniciado o programa Limpa Rio Comunidade, em Três Rios. O programa é fruto de uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura. Utilizando uma retroescavadeira, um caminhão basculante e agentes, o serviço está previsto para ser realizado em locais que o Programa Limpa Rio não atendeu.

O programa é realizado em outros municípios, como Petrópolis, Araruama, Rio das Ostras e Volta Redonda. Durante a quinta-feira (11), uma equipe do Instituo Estadual do Ambiente (Inea) visitou o município e alinhou as últimas questões.

“O Programa Limpa Rio Comunidade será um importante instrumento na desobstrução e limpeza dos bueiros, garantindo assim, um eficiente escoamento da água durante o período da chuva. A ação começa na próxima semana e com certeza, vai acelerar nossa prestação de serviço neste período tão importante”, garantiu o secretário de Drenagem Urbana e Conservação, Professor Andinho.