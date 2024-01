Projeto divulgado pela prefeitura para o espaço - Foto: Divulgação/PMTR

Projeto divulgado pela prefeitura para o espaçoFoto: Divulgação/PMTR

Publicado 31/01/2024 17:04 | Atualizado 31/01/2024 17:08

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios licitou, no último mês, a execução do remanecescente da obra de reforma da Rodoviária Roberto Silveira, que passará a abrigar a nova sede da Secretaria de Educação e o Centro de Convenção e Comércio Popular. As intervenções irão custar R$ 4,3 milhões ao município.

A obra, que tem prazo de conclusão de um ano, foi iniciada no último mês e prevê que o local se transforme em um Centro de Convenções e Comércio Popular, onde os comerciantes que foram realocados para a Praça da Autonomia, poderão voltar ao local em que trabalhavam anteriormente. Além disso, a área também deve receber a nova sede da Secretaria Municipal de Educação. As intervenções também preveem um calçadão entre o local e a Praça da Autonomia.

Uma outra empresa havia iniciado os serviços no meio do último ano, mas o contrato foi rescindido pela prefeitura em novembro, pouco mais de três meses após a sua assinatura. O motivo da rescisão do contrato anterior não foi detalhado.