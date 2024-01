Funcionários denunciam atraso no pagamento dos salários - Foto: Reprodução

Publicado 31/01/2024 16:17 | Atualizado 31/01/2024 17:07

Três Rios - Os servidores municipais da Prefeitura de Três Rios estão denunciando o atraso no pagamento dos salários. De acordo com os funcionários públicos, os atrasos se tornaram recorrentes há alguns meses.

"Dessa vez, a desculpa foi de um erro no programa. No entanto, a verdade é que em todos os meses inventam um motivo para o pagamento não ser feito na data correta. Enquanto isso, todos os shows do carnaval já estão pagos e nós que trabalhamos temos que ficar esperando", denuncia um servidor municipal.

A Prefeitura de Três Rios, procurada, afirmou que o salário será depositado nesta quinta-feira (1º) e que o atraso se deu por um problema na conexão entre a prefeitura e os bancos, algo que já está sendo solucionado, além de ressaltar que os atrasos não são recorrentes.