Na programação estão ainda shows de Alexandre Pires, Tiee, Belo e Diogo Nogueira além da apresentação das escolas de samba. Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Três Rios - Na última quarta-feira (7), começou o Carnaval em Três Rios. Com sete dias de festa e recebendo diversos turistas, a festa na cidade vai além da diversão, movimentando toda a economia local. A programação conta com shows, desfiles de cinco escolas de samba, blocos, matinês e outras atrações. Todos os shows ocorrem na Avenida Condessa do Rio Novo, no Centro.

Com esquema especial de acesso à avenida e de segurança – com revista individual – o objetivo da Prefeitura de Três Rios é garantir a organização e segurança, fazendo desta edição do Carnaval, mais uma vez, o Carnaval da família. Houve também o reforço no efetivo de agentes de segurança, com parceria entre a Guarda Civil Municipal, 108ª Delegacia Policial e o 38º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.



Durante todos os dias da festa, a Prefeitura de Três Rios disponibiliza ambulâncias e equipes de saúde, que estão concentradas numa estrutura especial de atendimento, montada na Praça da Autonomia, no Centro. A equipe da Secretaria de Assistência Social também está de plantão na avenida, assim como os conselheiros tutelares do município.



Cultura e economia andam lado a lado



Segundo a Confederação Nacional de Comércio e Bens de Consumo (CNC), o Brasil vai movimentar mais de R$9 bilhões no Carnaval, sendo, R$5 bilhões somente no Estado do Rio de Janeiro. Em Três Rios, além de toda cadeia produtiva que envolve as escolas de samba, estrutura do Carnaval, o comércio varejista, o setor hoteleiro e também de bares e restaurantes comemoram com números positivos.



Segundo Júlio César de Freitas, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Três Rios (Sicomércio), houve um aumento significativo das vendas neste período.



“O carnaval é uma data muito importante para o comércio de Três Rios. Promover uma festa bonita e com programação diversificada como esta atrai turistas de toda região. Esse ano, a expectativa é de aumento das vendas em relação a 2023, algo em torno de 16% de acordo com o IFec RJ.”



A programação dos shows segue até segunda-feira (12), enquanto os desfiles acontecem na terça,com o Desfile das Campeãs sendo realizado no sábado.



A expectativa é que Três Rios receba cerca de 250 mil pessoas nestes dias.