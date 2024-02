Drogas foram apreendidas na Rua da Maçonaria. - Foto: Reprodução/38º BPM

Publicado 10/02/2024 12:37 | Atualizado 10/02/2024 12:38

Três Rios - Durante a sexta-feira (10) de Carnaval, policiais militares do 38º BPM realizaram apreensões em Três Rios. Em ocorrências distintas, drogas e um simulacro de arma foram apreendidos.

Ainda no período da madrugada, 170 cápsulas de cocaína, 400g de crack e 30 frascos de loló foram apreendidos na Rua da Maçonaria. Os suspeitos fugiram do local ao notarem a aproximação dos agentes para a abordagem. Na outra ocorrência, um simulacro de pistola foi encontrado com um indivíduo durante abordagem no Centro.

As ocorrências foram registradas na 108ª DP.