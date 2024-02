Shows ficaram lotados. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Shows ficaram lotados.Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 16/02/2024 16:03

Três Rios - Durante o Carnaval, com shows de Claudia Leitte, Dilsinho, Alexandre Pires, Belo, Tiee e Diogo Nogueira, as expectativas foram superadas e cerca de 200 mil pessoas passaram pela Avenida Condessa do Rio Novo nesses dias. Belo, Alexandre Pires e Tiee contabilizaram o maior público, com 45 mil, 35 mil e 30 mil, respectivamente.

Todos os shows contaram com intérpretes de libras, para possibilitar a inclusão da comunidade surda. A iniciativa da Prefeitura de Três Rios foi, inclusive, elogiada pelos artistas, que dedicaram um tempo da apresentação para interação com os surdos.





A Secretaria de Ordem Pública e Políticas de Segurança escalou 40 agentes da Guarda Civil Municipal diariamente, que junto aos 100 agentes da segurança privada, a Polícia Civil e Militar, garantiram a segurança da folia. A equipe foi responsável também por orientar os motoristas nas ruas ao entorno da Avenida Condessa do Rio Novo e dos blocos.

De acordo com a secretaria, o trânsito vai funcionar parcialmente até domingo. A partir de segunda-feira (19), o trânsito será liberado totalmente.