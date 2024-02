Representantes de todas as escolas participaram de reunião. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Representantes de todas as escolas participaram de reunião.Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 14/02/2024 20:11

Três Rios - Em reunião realizada nesta quarta-feira (14), ficou decidido que o desfile de escolas de samba será realizado no próximo domingo. Anteriormente, o desfile estava marcado para terça-feira, mas precisou ser adiado por conta das chuvas no município.

Com a nova data, definida por unanimidade com os representantes das escolas de samba, o desfile deverá começar às 19h. No mesmo domingo, também serão aplicadas as provas para o concurso público da Prefeitura de Três Rios. Por isso, foi decidido que o desfile não poderia ser realizado no sábado.

Cinco escolas irão passar pela avenida no evento.