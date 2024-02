Equipes atuam no combate ao mosquito. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios.

Publicado 20/02/2024 17:17

Três Rios - De acordo com levantamento realizado pela Vigilância Epidemiológica de Três Rios, até o último dia 18, foram notificados 1.513 casos suspeitos de dengue, sendo 641 confirmados. Ou seja, a taxa de positividade no município é de 40,6%.



Nesta terça-feira (20), a Vigilância Ambiental iniciou as oficinas de produção de repelentes naturais nas escolas. A primeira escola contemplada com a oficina foi o Colégio Nossa Senhora da Aparecida, e na quinta-feira (22), serão alguns adolescentes do projeto que ocorre na AABB. Em breve, o projeto avança com as oficinas nas UBS e Saúde da Mulher.

“As pessoas precisam estar cientes de que 10 minutos semanais são suficientes para monitorar e eliminar os possíveis focos de dengue. É importante estar atento aos vasos de plantas, caixas d’águas destampadas ou quaisquer recipientes que acumulem água”, resumiu o coordenador de Vigilância Ambiental, Saulo Paschoaletto.



Em casos de suspeita de dengue, zika ou chikungunya, o paciente deve procurar a Unidade Básica de Saúde, mais próxima de sua residência, de segunda a sexta-feira. E para os casos mais urgentes, e aos finais de semana, a Unidade de Pronto Atendimento, que conta com Centro de Hidratação.