Reunião foi realizada entre membros da Saúde do município.Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 22/02/2024 12:01

Três Rios - Durante a quarta-feira (21), uma reunião foi realizada entre a subsecretária de Saúde de Três Rios, Claudilene Pereira, e os gestores de saúde para debater medidas de combate ao mosquito transmissor da dengue no município. Até o último boletim, divulgado no domingo, 641 casos já haviam sido confirmados.

Embora o Governo do Estado do Rio de Janeiro tenha decretado estado de epidemia, o município segue no estado de atenção e as ações continuam através das visitas domiciliares com os Agentes Endêmicos em busca de focos do mosquito, conscientização aos moradores e, irão retornar com o carro fumacê, na próxima semana.



De acordo com o coordenador de Vigilância Ambiental, Saulo Paschoaletto, o carro fumacê vai percorrer os bairros com mais números de casos registrados no último levantamento epidemiológico, como Vila Isabel, Centro, Cantagalo, Santa Terezinha e Bemposta.



A Unidade de Pronto Atendimento (UPA segue com a Central de Hidratação e aumentou o número de profissionais – um médico e 13 técnicos em enfermagem. No momento, há internação por causa da dengue, e o município não registrou nenhum óbito pela doença, nem na UPA Três Rios, nem no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição.



Além da gestão da Secretaria de Saúde, estiveram presentes na reunião as Vigilâncias Epidemiologia e a Ambiental, representantes da UPA, HCNSC, Comamtri (Conselho Municipal das Associações de Moradores de Três Rios), Atenção Básica e Secretaria de Comunicação.