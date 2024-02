Homem, conhecido como "Mk", é acusado de tentativa de latrocínio. - Foto: Disque Denúncia

Homem, conhecido como "Mk", é acusado de tentativa de latrocínio.Foto: Disque Denúncia

Publicado 21/02/2024 11:11

Três Rios - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) restabeleceu a prisão preventiva do homem acusado de ser o responsável O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) restabeleceu a prisão preventiva do homem acusado de ser o responsável pela morte de um guarda municipal de Belo Horizonte em Três Rios no fim do ano passado. O acusado estava foragido, foi encontrado no último fim de semana em Petrópolis , mas tinha recebido liberdade provisória, após audiência de custódia.

O restabelecimento da prisão preventiva foi obtido após trabalho do Núcleo de Atuação Perante as Centrais de Audiência de Custódia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (NCAC/MPRJ), nesta terça-feira (20), em processo no Plantão Noturno de 2ª Instância.