Candidatos precisam levar cartão de confirmação.Foto: Reprodução

Publicado 24/02/2024 11:18 | Atualizado 24/02/2024 11:19

Três Rios - A segunda etapa da aplicação das provas do concurso público da Prefeitura de Três Rios ocorre neste domingo (25). Assim como foi feito no domingo anterior, as provas serão aplicadas em dois horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os candidatos precisam retirar o cartão de confirmação no A segunda etapa da aplicação das provas do concurso público da Prefeitura de Três Rios ocorre neste domingo (25). Assim como foi feito no domingo anterior, as provas serão aplicadas em dois horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h. Os candidatos precisam retirar o cartão de confirmação no site da empresa responsável pela aplicação das provas.

As provas serão aplicadas na Faculdade Univértix, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e Colégio Municipal Walter Franklin. E os candidatos precisam levar documento pessoal com foto, caneta preta ou azul, garrafa d’água e lanche.

Na parte da manhã, serão aplicadas as provas dos seguintes cargos: arquiteto, assistente social, auditor de controle interno, cirurgião dentista generalista, educador físico, enfermeiro, engenheiro civil, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, orientador pedagógico, pedagogo e psicólogo.

À tarde serão aplicadas as provas para: cozinheiro, enfermeiro generalista, professor II de artes, ciências, educação física, geografia, história, inglês, matemática, português, psicopedagogo, supervisor educacional, terapeuta ocupacional e tesoureiro.