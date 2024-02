Matrículas ficam abertas até o dia 22 de março. - Foto: Prefeitura de Três Rios

Publicado 23/02/2024 17:12

Três Rios - Nesta sexta-feira (23), a Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia abriu as matrículas para o programa educacional EJA (Educação de Jovens e Adultos). Os interessados precisam se dirigir à Escola Municipal Santa Luzia, na Vila Isabel, ou ao Colégio Municipal Walter Franklin, no Centro, até o dia 22 de março.

A Educação de Jovens e Adultos é um importante instrumento utilizado para a promoção da igualdade de oportunidades e a redução das desigualdades sociais. A EJA oferece a chance de retomar seus estudos, adquirir conhecimentos e habilidades, e ampliar suas perspectivas de inserção no mercado de trabalho.



De acordo com o Ministério da Educação, no Brasil, 66 milhões de pessoas com mais de 18 anos não têm o Ensino Médio completo. Do total de estudantes que iniciam o Ensino Fundamental no país, 30% não concluem a educação básica. Esses números mostram a importância da inserção de programas educacionais como a EJA para melhorar a formação de jovens e adultos e, consequentemente, reduzir a evasão escolar no país.