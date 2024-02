Obras estão sendo realizadas pela prefeitura. - Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de Três Rios

Publicado 25/02/2024 19:38

Três Rios - O Morro do Ataulfo, no bairro Triângulo, vem passando por obras. Equipes da área técnica realizaram o levantamento e mapeamento das vias que precisavam de intervenções estruturais. No local, foram identificadas a necessidade de execução de obras de drenagem e pavimentação nas ruas Ataliba Gomes Assunção e Benjamin Alves, e nas travessas Lutero dos Santos e São José.

“Desde o início, os bairros estão no centro de nossas ações. Assim como no Cariri, estamos fazendo com os moradores do Ataulfo, de Santa Terezinha e também de Hermogênio Silva, e não vamos parar por aí”, disse o Prefeito de Três Rios, Joacir Barbaglio – o Joa.

As intervenções no Ataulfo foram iniciadas no mês de janeiro, através da confecção do projeto executivo da empreitada e do levantamento topográfico da área. No último dia 15, as escavações para construção da nova rede de drenagem do local tiveram início, na Travessa São José. O projeto para o local também inclui pavimentação asfáltica e a criação de calçadas nos logradouros.

Diariamente, as obras na localidade avançam e, até o momento, cerca de 60 metros de manilhas já foram instaladas, entre tubos de 700 e 400 milímetros. Além disso, o primeiro poço de visita também já está sendo construído. O novo sistema de drenagem de águas pluviais do local contará, ainda, com ramais de entrada e saída, e caixas-ralo por toda extensão da via.

De acordo com o secretário de Obras, Infraestrutura e Habitação, Ricardo Monteiro, as obras, que devem ser finalizadas dentro de seis meses, darão outra cara para a localidade. “A comunidade do Morro do Ataulfo só tem a ganhar com as intervenções, que agora causam transtornos, nós sabemos, mas é em prol da melhoria. Em breve, entregaremos um serviço bem feito, com a qualidade que nossa gente merece, igual já realizamos em outras tantas localidades da nossa cidade”, afirmou o gestor da pasta.