O aumento no número de pacientes ocorre por conta do número de casos de dengue - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 27/02/2024 18:43

Três Rios - De acordo com o relatório de produtividade da Secretaria de Saúde de Três Rios, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Paulo César Coutinho Roxo bateu recorde de atendimento nesta segunda-feira (26) com 567 atendimentos médicos.



Devido ao aumento da procura por atendimento nos últimos meses, a coordenação da UPA aumentou também a equipe de profissionais no quadro diário. O acréscimo foi de quatro médicos clínicos e quatro enfermeiros, na porta de entrada do atendimento.



Além de atender moradores de Três Rios, a UPA atende também moradores de Paraíba do Sul, Sapucaia, Areal, Comendador Levy Gasparian, e até Chiador, em Minas Gerais. Mensalmente, a Unidade de Pronto Atendimento atende cerca de 18 mil pessoas.



Parte desse aumento deve-se ao aumento dos casos de dengue na cidade. Segundo a Vigilância Ambiental, o município já ultrapassou os 700 casos confirmados da doença de janeiro até agora e, a maioria dos casos são atendidos na UPA Três Rios. Outra parte destes casos, é monitorada pela equipe das Unidades Básicas de Saúde – de segunda a sexta-feira.