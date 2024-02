Não é necessário encaminhamento médico. - Foto: Marcos Fernandez/Sesc

Não é necessário encaminhamento médico.Foto: Marcos Fernandez/Sesc

Publicado 26/02/2024 15:44

Três Rios - O Sesc RJ abriu um Espaço Sesc+ Saúde na sua unidade de Três Rios. Trata-se de um ambiente multidisciplinar voltado à prevenção em saúde onde são oferecidos exames de mamografia e Papanicolau, para detecção precoce dos cânceres de mama e de colo de útero, e atendimentos clínicos de psicologia e nutrição.

O serviço começou a operar na última terça-feira (20), com a oferta de exames e consultas a preços populares (entre R$ 10 e R$ 60). Não é necessário encaminhamento médico. O paciente, contudo, será avaliado por uma enfermeira da unidade, conforme orientação do Ministério da Saúde. Os agendamentos podem ser feitos diretamente no local, na Rua Nelson Viana, 327, ou pelo telefone (24) 2252-6325, de terça-feira a sábado, das 8h às 17h.

A mamografia é indicada a mulheres entre 50 e 69 anos e, no caso do equipamento do Sesc, é acessível e adaptada a Pessoas com Deficiência (PcD). Já o Papanicolau é recomendado para a faixa dos 25 a 59 anos. Em breve, o exame de ultrassonografia da mama também será oferecido à população. A unidade pode realizar 1.600 exames por ano, contribuindo com a redução da fila de espera por exames e laudos no estado.

Os atendimentos clínicos de psicologia e nutrição, por sua vez, são destinados a pessoas a partir dos 16 anos. O paciente não precisa apresentar encaminhamento médico para as consultas com os profissionais.