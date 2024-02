Carro fumacê passa por bairros em Três Rios. - Foto: Divulgação/Prefeitura de Três Rios

Publicado 27/02/2024 15:53

Três Rios - Nesta semana, o carro fumacê percorre os bairros com maior índice de casos confirmados de dengue em Três Rios. O objetivo é combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti e bloquear a ação do transmissor da dengue, zika e chikungunya.

De acordo com a Vigilância Ambiental, até a última sexta-feira, dia 23, foram 1.705 casos notificados e 735 casos confirmados.



Com a passagem do carro fumacê, a orientação é que os moradores deixem as janelas e portas abertas; retire vasilha de água dos animais e, não permita que as crianças corram na traseira do veículo de aplicação.



Confira o cronograma para esta terça-feira e os próximos dias:

26/02

Manhã: Santa Terezinha

Tarde: Bemposta



27/02

Manhã: Boa União/ Mirante Sul

Tarde: Cidade Nova/ Santa Rosa



28/02

Manhã: Purys

Tarde: Jardim Glória/ Jardim Primavera/ Portão Vermelho



29/02

Manhã: Centro

Tarde: Pátio da Estação



01/03

Manhã: Centro

Tarde: CTB/ Cantagalo

02/03

Manhã: Cantagalo/ JK

Tarde: Jaqueira/ Santa Cecília



03/03

Manhã: Palmital/ Vila Nova

Tarde: Rua Direita/ Vila Paraíso